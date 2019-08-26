В Москве-реке найдено тело погибшего основателя группы "Звуки Му"

Поиски продолжались около 20 часов.

В Москве-реке спасателями найдено тело основателя группы "Звуки Му" Александра Липницкого, сообщает "Пятый канал".

Поиски продолжались около 20 часов.

Александр Липницкий погиб 25 марта на 69-м году жизни. По словам журналиста Артемия Троицкого, музыкант утонул в Москве-реке во время прогулки на лыжах. Собака музыканта провалилась под лед, Липницкий бросился спасать питомца.

В начале 80-х Александр Липницкий вместе с Петром Мамоновым основал рок-группу "Звуки Му", играя в ней на бас-гитаре. Липницкий был другом многих известных музыкантов: Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Майка Науменко и многих других.

Ранее музеи России и оперный режиссер объединились, чтобы показать скульптурные работы в Петербурге.

Фото: FB / Александр Липницкий