Погиб основатель группы "Звуки МУ"

Музыканту было 68 лет.

Основатель российской рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий погиб вчера на 69-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook музыкальный критик Артемий Троицкий.

Вчера, в четверг 25 марта погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет. Артемий Троицкий в Facebook

Липницкий был другом многих известных музыкантов: Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Майка Науменко и многих других.

Фото: FB / Александр Липницкий