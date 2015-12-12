Петр Мамонов готовится к операции после инфаркта

В состоянии артиста наблюдается положительная динамика.

Российский актер и музыкант Петр Мамонов готовится к операции после перенесенного инфаркта миокарда. Об этом сообщил телеканал "360".

Накануне жена Мамонова Ольга сообщила, что в состоянии артиста наблюдается положительная динамика. Музыкант начал разговаривать и просил привезти ему диски с проповедями.

О госпитализации Петра Мамонова стало известно в субботу, 24 августа. Артиста увезли в кардиологическое отделение №15 московской Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова из психиатрической клиники, где он проходил лечение. Позже Ольга Мамонова сообщила, что музыкант находится в реанимации в стабильном состоянии. Она подтвердила, что все ближайшие концерты группы "Звуки Му" отменены до выздоровления Мамонова.

Петр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Получил широкую известность благодаря ролям в фильмах "Игла", "Остров", "Царь" и др.

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Фото: Википедия / Дмитрий Рузов