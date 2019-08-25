Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" погиб в ДТП в Москве

Игорю Хомскому было 42 года.

В воскресенье, 25 августа, в Москве погиб режиссер сериала "Закон каменных джунглей" Игорь Хомский. Мужчина не справился с управлением автомобиля и влетел в припаркованную на обочине фуру. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГИБДД РФ.

Смертельная авария произошла около 6 часов утра в Юрьевском переулке. 42-летний режиссер находился за рулем каршерингово автомобиля. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Игорь Хомский родился в 1976 году. До работы над сериалом "Закон каменных джунглей" снял несколько короткометражек.

Ранее мы писали, что актер Олег Меньшиков попал в реанимацию.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, kinopoisk.ru