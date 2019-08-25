Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

По предварительной информации, артисту стало плохо после употребления алкоголя.

Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник. По предварительной информации, актеру стало плохо после употребления алкоголя. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Меньшикову экстренно потребовалась помощь, его доставили в больницу. Представители артиста пока никак не прокомментировали информацию о его госпитализации.

Советский и российский актер театра и кино Олег Меньшиков сыграл десятки ролей в фильмах и на сцене. Известен зрителям по работе в таких кинокартинах, как "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник" и других. С 2012 года Меньшиков занимает пост художественного руководителя театра имени Ермоловой.

Ранее мы писали, что Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом.

Видео: YouTube / ОМ Олега Меньшикова