Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом

Об этом сообщается на странице артиста в Facebook.

В субботу на странцах соцсетей актера и певца Петра Мамонова опубликовано сообщение в котором уточняется, что он находится в реанимации с инфарктом.

Из-за тяжелого состояния здоровья артиста отменяются все его ближайшие концерты.

Жена музыканта подтвердила информацию о госпитализации Мамонова. Сейчас он находится в Первой Градской больнице в Москве. Состояние артиста ухудшилось накануне ночью.

Петр Мамонов – российский музыкант и актер, многолетний лидер группы "Звуки Му". Также он известен по работе в кино – "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу" и другие картины.

Видео: Philipp Nikonov / YouTube