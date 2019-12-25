Прощание с Петром Мамоновым пройдет в Донском монастыре

Музыканта похоронят на Верейском кладбище.

Прощание с российским музыкантом и артистом Петром Мамоновым пройдет в Донском монастыре. Об этом журналистам рассказала его вдова Ольга Мамонова. Мужчина скончался 15 июля на 71-ом году жизни. Ранее он заразился коронавирусной инфекцией.

Похороны будут часов в 16 в Верее Московской области. Завтра в Донском монастыре прощание в 09:30, потом заберем его и поедем на Верейское кладбище хоронить. Верея - это город, где живем. Он там хотел быть похоронен. Ольга Мамонова, вдова Петра Мамонова

Напомним, что Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1982 году он вместе с младшим братом Алексеем Бортничуком основал рок-группу "Звуки Му". Артист пришел к выводу, что коллектив "конечлися как идея" после зарубежных гастролей в 1989 году. После этого он продолжил выступать в дуэте с братом-гитаристом. В феврале 2015 Мамонов собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му". Театральную карьеру артист начал в 1990-ых годах на сцене Московского драматического театра имени Станиславского.

Ушёл из жизни актёр и музыкант Пётр Мамонов.

Фото: petrmamonov.ru