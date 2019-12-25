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Ушёл из жизни актёр и музыкант Пётр Мамонов
Сегодня, 17:43
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Ушёл из жизни актёр и музыкант Пётр Мамонов

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Он скончался на 70-м году жизни.

В четверг, 15 июля, из жизни ушёл актёр и музыкант Пётр Мамонов. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Сегодня 15 июля скончался Пётр Николаевич Мамонов. Вечная память.

В конце июня Мамонов заболел коронавирусом, и его госпитализировали в московскую больницу  в Коммунарке. Позже состояние музыканта ухудшилось, после чего его подключили к ИВЛ. Врачи оценивали состояние Мамонова как крайне тяжелое. Ему диагностировали 87% поражение легких. Победить вирус ему так и не удалось.

Пётр Мамонов – советский и российский рок-музыкант, актёр, поэт, радиоведущий. Известен по музыкальной группе "Звуки Му", моноспектаклям, а также кинофильмам "Игла" и "Царь".

Ранее мы писали, что умер бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович.

Фото: petrmamonov.ru

Теги: коронавирус, петр мамонов, смерть
Категории: Новости России, Лента новостей,

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