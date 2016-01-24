На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют движение в ночь на 16 июля

В связи с дорожными работами на КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение в ночь на 16 июля на участке. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
В частности, пройдет монтаж оголовков водопропускных труб. Время перекрытия: с 01:00 до 01:30, с 02:30 до 03:00 и с 04:00 до 04:30.
Безопасность на дороге в период перекрытия будут обеспечивать регулировщики дорожного движения.
Ранее на Piter.TV: на развязке КАД в Низино перекроют два съезда на неделю.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
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