На Приморском шоссе горел автомобиль "Эволют"

В Приморском районе Петербурга утром 12 апреля сгорел автомобиль "Эволют". Инцидент произошел на Приморском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Происходило горение автомобиля "Эволют"по всей площади.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 05:06 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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