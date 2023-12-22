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На Приморском шоссе горел автомобиль "Эволют"
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На Приморском шоссе горел автомобиль "Эволют"

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Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей.  В 05:06 пожар был ликвидирован.    

В Приморском районе Петербурга утром 12 апреля сгорел автомобиль "Эволют". Инцидент произошел на Приморском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Происходило горение автомобиля "Эволют"по всей площади.     

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей.  В 05:06 пожар был ликвидирован.                                           

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что а улице Передовиков сгорел балкон в жилом доме.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, приморское шоссе, сгорел автомобиль, эволют
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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