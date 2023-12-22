На Приморском шоссе горел автомобиль "Эволют"

Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 05:06 пожар был ликвидирован.

В Приморском районе Петербурга утром 12 апреля сгорел автомобиль "Эволют". Инцидент произошел на Приморском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Происходило горение автомобиля "Эволют"по всей площади. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 05:06 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv