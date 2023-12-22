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На улице Передовиков сгорел балкон в жилом доме
Сегодня, 9:27
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На улице Передовиков сгорел балкон в жилом доме

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожарные боролись с огнем в течение 28 минут.

В Красногвардейском районе сегодня, 12 апреля, произошел пожар. На улице Передовиков в доме № 9 вспыхнула однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:15. На балконе пламя охватило четыре квадратных метра. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожарные боролись с огнем в течение 28 минут. В 03:43 пламя потушили. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Запорожской улице горели кухня и коридор в квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, сгорел балкон в жилом доме, спасатели, улица передовиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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