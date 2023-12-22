На улице Передовиков сгорел балкон в жилом доме

В Красногвардейском районе сегодня, 12 апреля, произошел пожар. На улице Передовиков в доме № 9 вспыхнула однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:15. На балконе пламя охватило четыре квадратных метра.
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожарные боролись с огнем в течение 28 минут. В 03:43 пламя потушили.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Запорожской улице горели кухня и коридор в квартире.
Фото: Piter.tv
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