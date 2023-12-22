На Запорожской улице горели кухня и коридор в квартире

Квартира задымилась глубокой ночью. Жители дома обратились к пожарным в 02:18.

Сегодня, 12 апреля, в Невском районе произошел пожар. На Запорожской улице в доме № 11 вспыхнула трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Квартира задымилась глубокой ночью. Жители дома обратились к пожарным в 02:18. На место случившегося приехали 14 спасателей и три спецмашины.

К моменту прибытия спасателей огонь охватил 15 квадратных метров. Огнеборцы тушили пламя в течение 32 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что при пожаре на улице Тельмана пострадали мужчина и женщина.

Фото: Piter.tv