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На Запорожской улице горели кухня и коридор в квартире
Сегодня, 9:15
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На Запорожской улице горели кухня и коридор в квартире

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Квартира задымилась глубокой ночью. Жители дома обратились к пожарным в 02:18.

Сегодня, 12 апреля, в Невском районе произошел пожар. На Запорожской улице в доме № 11 вспыхнула трехкомнатная квартира. Об  этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Квартира задымилась глубокой ночью. Жители дома обратились к пожарным в 02:18. На место случившегося приехали 14 спасателей и три спецмашины. 

К моменту прибытия спасателей огонь охватил 15 квадратных метров. Огнеборцы тушили пламя в течение 32 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что при пожаре на улице Тельмана пострадали мужчина и женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: горели кухня и коридор, запорожская улица, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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