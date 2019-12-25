При пожаре в квартире на проспекте Народного Ополчения пострадала женщина

Её госпитализировали в больницу.

Сегодня, 8 декабря, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в трёхкомнатной квартире на проспекте Народного Ополчения, дом 25. Сообщение о возгорании поступило в 13:00.

Пожар охватил комнату площадью 16 квадратных метров, горение обстановки произошло на площади 4 квадратных метра. В 13:22 пожар был ликвидирован. В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали.

На месте работали две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщал, что пожилой петербуржец потерял более 22 млн рублей из-за мошенников.

Фото: Piter.TV