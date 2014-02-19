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Пожилой петербуржец потерял более 22 млн рублей из-за мошенников
Сегодня, 15:54
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Пожилой петербуржец потерял более 22 млн рублей из-за мошенников

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Его убедили в угрозе его банковским счетам и необходимости снятия всех средств.

71-летний житель Санкт-Петербурга стал жертвой крупного мошенничества. 5 ноября ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и убедил его снять все денежные средства со счетов для их "сохранности".

В течение нескольких дней пенсионер передавал курьеру мошенников 22,3 млн рублей наличными у своего дома на улице Ленсовета. Только после этого он осознал, что его обманули, и обратился в полицию Московского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция разыскивает преступников.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти школьник выстрелил в приятеля из игрушечного арбалета и чуть не лишил его глаза.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенники, обманули пенсионера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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