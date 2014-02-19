В Ленобласти школьник выстрелил в приятеля из игрушечного арбалета и чуть не лишил глаза

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Полиция Всеволожского района проводит проверку обстоятельств происшествия в деревне Заневка, где 8-летний мальчик получил ранение глаза. Как сообщили в правоохранительных органах, 7 декабря в полицию обратился 40-летний местный житель, заявивший, что его сын пострадал от выстрела из игрушечного арбалета, произведённого 11-летним соседом.

По предварительным данным, 11-летний мальчик случайно выстрелил стеблем камыша из игрушечного арбалета, попав в глаз 8-летнему ребёнку. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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