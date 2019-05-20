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Житель Ленобласти поджёг дачный дом бывшей жены
Сегодня, 14:14
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Житель Ленобласти поджёг дачный дом бывшей жены

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Возбуждено уголовное дело.

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в поджоге дачного дома своей бывшей супруги. Сообщение о происшествии поступило в полицию 7 декабря от 46-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, поджог произошёл в СНТ "Баррикада" в массиве "Дунай" на Ладожской улице.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге локализовали пожар в ангаре на Рощинской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: месть супруге, поджег дачный дом, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Новости Ленинградской области,

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