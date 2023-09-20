На Советском проспекте полыхала квартира-студия

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Невском районе утром 16 декабря произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Советский проспект, 34к2, поступила на пульт спасателей в 09:26. В квартире-студии площадью 28 "квадратов" полыхало на площади 2 "квадрата". Огонь потушили к 10:04.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 спасателей и две единицы техники.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Piter.TV