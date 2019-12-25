На реконструкцию Советского проспекта направят 3 млрд рублей

Парламентарий пояснил, что эти участки годами славятся километровыми заторами, ежедневно доставляющими неудобства жителям.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь одобрил решение включить проект реконструкции Советского проспекта в микрорайоне Рыбацкий в городскую адресную инвестиционную программу. Своё мнение парламентарий озвучил в Telegram-канале.

Рябоконь подчеркнул, что проблема заторов на Советской магистрали и Петрозаводском шоссе давно беспокоит жителей окрестных районов — Рыбацкого, Усть-Славянки и Металлостроя. Люди регулярно обращаются в общественные приемные депутатов с просьбой расширить дорогу и решить проблему постоянных многокилометровых пробок.

Парламентарий пояснил, что эти участки годами славятся километровыми заторами, ежедневно доставляющими неудобства жителям. Многие предпочитают пешие прогулки, поскольку дорога занимает гораздо меньше времени, нежели ожидание освобождения трассы. Тем более, значительная часть маршрута проходит вдоль обочин, которые после дождя становятся грязевыми болотами.

Работы по модернизации запланированы на период с 2026 по 2028 годы, стоимость проекта составит около трёх миллиардов рублей. Помимо реконструкции дорог, программа предусматривает разработку в 2027 году проекта строительства трамвайной ветки от Рыбацкого проспекта по маршруту через Шлиссельбургский и Советский проспекты вплоть до дома № 44.

