В Ленобласти на мебельном производстве произошел пожар

Пожар тушили по повышенному номеру на площади 800 "квадратов".

На мебельном производстве в Новом Девяткино произошел пожар, сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

Отмечается, что информация о возгорании поступила на пульт спасателей около 17:30 15 декабря. Пожар тушили по повышенному номеру на площади 800 "квадратов". Внутри здания находились комплектующие для сборки мебели, станки по прокатке стали и готовая продукция.

С огнем справились к 01:10 16 декабря. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что четыре иномарки вспыхнули в Красногвардейском районе.

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти