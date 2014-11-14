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В Ленобласти на мебельном производстве произошел пожар
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В Ленобласти на мебельном производстве произошел пожар

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Пожар тушили по повышенному номеру на площади 800 "квадратов".

На мебельном производстве в Новом Девяткино произошел пожар, сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти. 

Отмечается, что информация о возгорании поступила на пульт спасателей около 17:30 15 декабря. Пожар тушили по повышенному номеру на площади 800 "квадратов". Внутри здания находились комплектующие для сборки мебели, станки по прокатке стали и готовая продукция. 

С огнем справились к 01:10 16 декабря. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что четыре иномарки вспыхнули в Красногвардейском районе. 

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти

Теги: мебельное производство, новое девяткино, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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