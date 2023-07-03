Четыре иномарки вспыхнули в Красногвардейском районе

Пожар был потушен в 19:37. Сообщений о пострадавших не было.

Вечером в воскресенье, 15 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга произошло возгорание четырех иностранных автомобилей. Информация о происшествии поступила на пульт оперативного дежурного в 19:11 по адресу: Заневский проспект, дом 71, корпус 1, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В машине марки Suzuki полностью сгорели воспламеняемые компоненты, в автомобиле марки Citroen огнем уничтожен салон, а у соседних автомобилей марок Haval и Chevrolet повреждены задний бампер и правая дверь соответственно.

Пожар был потушен в 19:37. Сообщений о пострадавших не было. Для тушения пожара были задействованы две единицы техники и десять сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что gожар в психоневрологическом интернате № 2 оказался учениями.

Фото: Piter.TV