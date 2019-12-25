Пожар в психоневрологическом интернате № 2 оказался учениями

В психоневрологическом интернате № 2 в Петербурге началась эвакуация сотрудников и пациентов. Об этом проинформировал Telegram-канал "Mash на Мойке".
На место прибыли несколько пожарных расчетов. Изначально в СМИ прозвучала версия о возгорании, однако позже в МЧС сообщили, что в здании на Санкт-Петербургском шоссе проводятся учения.
На месте проводятся учения, пожара нет.
пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу
Ранее мы сообщили о том, что на пересечении Кирпичной и Танковой дорог загорелась садовая постройка.
Фото: Piter.TV
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