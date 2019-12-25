На пересечении Кирпичной и Танковой дорог загорелась садовая постройка

В 5:06 пожар был ликвидирован. Сообщения о пострадавших не поступали.

Утром в четверг, 12 декабря, в Московском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, в 4:29 на пересечении Кирпичной и Танковой дорог возник пожар в одноэтажной дощатой садовой постройке. Горение кровли происходило на площади 5 кв.м.

В 5:06 пожар был ликвидирован. Сообщения о пострадавших не поступали.

В тушении пожара было две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что на Обуховской Обороны потушили подвал.

Фото: Piter.TV