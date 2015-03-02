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На Советском водитель грузовика насмерть сбил велосипедистку
Сегодня, 12:27
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На Советском водитель грузовика насмерть сбил велосипедистку

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Полицейские на месте происшествия разбираются в обстоятельствах, устанавливается личность погибшей.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Невском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 30 мая возле дома 25 по Советскому проспекту водитель грузового автомобиля, совершая поворот на второстепенную дорогу, сбил женщину, которая была на велосипеде. В результате наезда она погибла. 

Полицейские на месте происшествия разбираются в обстоятельствах аварии, устанавливается личность погибшей. 

Ранее мы рассказывали о том, что виновника смертельного ДТП на Петербургском шоссе в Стрельне будут судить. Водителю BMW вменяют п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: смертельное дтп, советский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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