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Виновника смертельного ДТП на Петербургском шоссе будут судить

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Погибли водитель и пассажир Volkswagen Polo.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве. 

В октябре прошлого года нетрезвый 43-летний обвиняемый, управляя автомобилем BMW X5, на Петербургском шоссе в Стрельне выбрал неправильную скорость движения, выехал на перекресток и на Львовской улице столкнулся с машиной Volkswagen Polo. 

В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen от полученных телесных повреждений скончались на месте. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура поддержала обвинение виновницы смертельного ДТП в Приозерском районе Ленобласти. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: смертельное дтп, стрельна, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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