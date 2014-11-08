Виновника смертельного ДТП на Петербургском шоссе будут судить

Погибли водитель и пассажир Volkswagen Polo.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве.

В октябре прошлого года нетрезвый 43-летний обвиняемый, управляя автомобилем BMW X5, на Петербургском шоссе в Стрельне выбрал неправильную скорость движения, выехал на перекресток и на Львовской улице столкнулся с машиной Volkswagen Polo.

В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen от полученных телесных повреждений скончались на месте. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: прокуратура поддержала обвинение виновницы смертельного ДТП в Приозерском районе Ленобласти.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга