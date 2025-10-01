Советский проспект в Петербурге затопило

Всю воду отвели в канализацию, вытекание локализовано.

Территорию на Советском проспекте, 32, в Петербурге затопило утром 1 октября. На участке произошло вытекание холодной воды, рассказали в "Водоканале".

Специалисты предприятия выявили технологическое нарушение на сети диаметром 400 миллиметров. Всю воду отвели в канализацию, вытекание локализовано. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

Ранее на Piter.TV: Ленинский проспект затопило из-за прорыва трубы. Вода дошла до проспекта Стачек.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком

Фото: пресс-служба "Водоканала"