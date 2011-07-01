Ленинский проспект затопило из-за прорыва трубы

Было выявлено технологическое нарушение на сети водоснабжения диаметром 1 тыс. миллиметров.

На Ленинском проспекте в Петербурге произошло вытекание холодной воды. Как рассказали очевидцы, потоп дошел до проспекта Стачек.

По информации "Водоканала", было выявлено технологическое нарушение на сети водоснабжения диаметром 1 тыс. миллиметров. Работали три бригады предприятия, вытекание локализовали к 15:20.

Вода с проезжей части Ленинского проспекта принята системой водоотведения. Пресс-служба "Водоканала"

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер