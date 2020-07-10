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На развязке КАД в Низино перекроют 2 съезда на неделю
Сегодня, 12:57
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На развязке КАД в Низино перекроют 2 съезда на неделю

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Кроме того, на пролегающем над КАД путепроводе будет организовано реверсивное движение.

С 17 по 24 июля 2023 съезды развязки с КАД в районе Низино (Ленинградская область) будут поочерёдно перекрываться. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идёт о съездах с внешнего кольца КАД в Низино и с Низино на внешнее кольцо КАД на пересечении с автомобильной дорогой "Ольгино-Симоногонт". Кроме того, на пролегающем над КАД путепроводе будет организовано реверсивное движение.

В организации добавили, что безопасность на дороге в период ограничений будут обеспечивать регулировщики дорожного движения.

Ранее мы сообщили о том, что участок трассы "Скандинавия" на 132-м километре временно перекроют 13 июля.

Фото:пресс-служба  ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ограничения движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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