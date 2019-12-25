Участок трассы «Скандинавия» на 132-м километре временно перекроют 13 июля

В Выборгском районе Ленинградской области ожидаются новые дорожные перекрытия. На этот раз они коснутся трассы в сторону Финляндии «Скандинавия».

На 132-м километре федеральной трассы А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти временно будет перекрыто движение для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Перекрыть движение специалисты планируют 13 июля три раза с 11 утра до 13 часов дня. Продолжительность каждого перекрытия составит около пяти минут.

Ограничения вводят для переустройства линий электропередачи. Водителей просят внимательнее планировать свой маршрут и быть внимательнее при движении на этом участке.

Ранее сообщалось, что ремонт Литейного завершился досрочно.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

