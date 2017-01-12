Ремонт Литейного проспекта завершился досрочно

За две недели на участке от Невского проспекта до Литейного моста протяженностью 1,9 км дорожники отфрезеровали старый асфальт и уложили выравнивающий слой.

На Литейном проспекте досрочно завершились основные ремонтные работы. Они выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Движение по проспекту открыто, сообщили в пресс-службе Смольного.

За две недели на участке от Невского проспекта до Литейного моста протяженностью 1,9 км дорожники отфрезеровали старый асфальт и уложили выравнивающий слой. Также были заменены люки ливневой канализации. Всего на ремонт Литейного проспекта понадобилось более 8,4 тысяч тонн асфальтобетона. В ближайшее время на отремонтированную дорогу будет нанесена дорожная разметка термопластиком.

Всего в рамках национального проекта в Петербурге в нормативное состояние в 2023 году приведут 130 км дорог. В середине июня новый участок Шуваловского проспекта был готов на 70%. Строительство Шуваловского проспекта затрагивает участок от Планерной улицы до Богатырского проспекта и Камышовой улицы. Открытие дороги планируется в конце лета 2023 года.

Фото: Смольный