Водитель каршеринга сбил на Приморском шоссе шестиклассницу

Она в зоне регулируемого пешеходного перехода перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В Курортном районе Петербурга водитель с четырнадцатью штрафами за нарушение ПДД сбил шестиклассницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 6 ноября на 39 км Приморского шоссе 21-летний водитель каршеринга, двигаясь по Приморскому шоссе от Белоострова в сторону Сестрорецка, в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на перебегавшую на запрещающий сигнал светофора шестиклассницу.

Девочку с переломом ноги, закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу. На момент ДТП школьница находилась без сопровождения взрослых.

Автомобилист за 2023 год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался четырнадцать раз, штрафы не оплачены.

Ранее в Выборгском районе водитель каршеринга сбил петербурженку.

Фото: Piter.tv