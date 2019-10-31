Ремонт Биржевого моста за 2 миллиарда состоится не скоро

Ремонт отложили как минимум на год.

Капитальный ремонт Биржевого моста, намеченный на июль 2020 года, отложили еще как минимум на год. Ремонтные работы обошлись бы городу в два миллиарда рублей, сообщили в "Невских Новостях".

Закупка была отменена: работы не ведутся, а состояние моста ухудшается. Филиал Главгосэкспертизы России в Петербурге выдал заключение, согласно которому мост нуждается в капитальном ремонте: очистить опоры, отреставрировать гранитную облицовку, реконструировать технические помещения, обустроить насосную станцию и провести капитальный ремонт перильного ограждения с сохранением его первоначального вида.

В "Мостотресте" рассказали, что в 2020 году по адресной инвестиционной программе правительство города перенесло проект капремонта Биржевого моста на 2021 год. В начале следующего года объявят конкурс на подрядчика.

Гарантировать, что ремонт начнется в следующем году, нет, сроки могут перенести снова. Так. начальная максимальная цена составляла 2 218 869 057,00 рублей, финасирование было распределено на три года, так за 2020 год город должен был потратить на ремонт 127 584 971,00 рублей.

Ранее мы писали, что ремонт Зеленого моста через Мойку не завершился к указанному сроку. Это вызвало вопросы.

Фото: "Невские Новости"