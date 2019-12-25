Ремонт Зеленого моста через Мойку не завершился к указанному сроку. Это вызвало вопросы

В петербургском СМИ предполагают, что сроки сдачи объекта могут и затянуться.

Эксперты издания "Невские новости" предположили, что срок ремонта Зеленого моста через реку Мойку в Петербурге может затянуться и достигнуть декабря месяца. В материале издания от 25 июня приводится история тендера на проведение работ и изучение текущего состояния вопроса.

Первый тендер на ремонт Зеленого моста состоялся в июле 2018-го года. Аукцион на капитальный ремонт был признан несостоявшимся еще дважды по разным причинам. С четвертой попытки конкурс выиграла компания АО "ПО "Возрождение" – сумма тендера составила 488,94 млн рублей, окончание работ было запланировано на май 2020 года. Примечательно, что по условиям конкурса в 2018-м году ремонт надо было завершить позже, в октябре месяце 2020 года.

Дедлайн в мае был упущен, в "Мостотресте" заявили о намерении "не форсировать" ход работ. В июне переправа была открыта наполовину для движения пешеходов. Первые два этапа ремонта – ремонт обеих боковых сторон и тротуаров — были завершены. На очереди третий – замена центральной части дорожного покрытия моста.

В "Невских новостях" отмечают, что речь идет не о замене верхнего слоя асфальта, а о "перекраивании до самого основания". Сейчас на переправе монтируют железобетонную плиту. Данные работы указывают на то, что открытие может состояться не раньше декабря, предполагает издание.

При строительстве Полицейского моста в 1806 году в архитектурном комплексе моста было две ограды, впоследствии одна из них исчезла. Современные специалисты решили ее вернуть – появились ограждения у проезжей части, выкрашенные в изумрудный цвет.

Ранее стало известно, что мост открыть полностью для движения автомобилей могут с 14 июля. Позже, во время брифинга по итогам завершения капитального ремонта Торгового моста зампредседателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Алексей Гончаров заявил, что новой датой открытия моста станет 25 июля.

Фото: Piter.tv