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В Петербурге открыли движение по Торговому мосту после капитального ремонта
Сегодня, 13:21
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В Петербурге открыли движение по Торговому мосту после капитального ремонта

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Работы завершили раньше запланированного срока.

Движение по Торговому мосту через Крюков канал восстановили спустя год. Все это время там велись ремонтные работы. Корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Переправа находилась в неудовлетворительном состоянии. Специалисты выявили дефекты, из-за которых снизились показатели грузоподъемности и долговечности сооружения. Подрядчик АО "ПАО "Возрождения" заменил опорные части, отреставрировал гранитные элементы переправы, почистил и покрасил металлические элементы, а также уложил новый асфальт.

По словам заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Алексея Гончарова, работы завершили с опережением на четыре месяца. 

Торговый мост длиной 24 метра и шириной 10 метров является объектом культурного наследия регионального значения. В этом году он отметит свое 235-летие. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурманск прибыл первый поезд из Петербурга после обрушения моста. 

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: капитальный ремонт, торговый мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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