В Петербурге открыли движение по Торговому мосту после капитального ремонта

Работы завершили раньше запланированного срока.

Движение по Торговому мосту через Крюков канал восстановили спустя год. Все это время там велись ремонтные работы. Корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Переправа находилась в неудовлетворительном состоянии. Специалисты выявили дефекты, из-за которых снизились показатели грузоподъемности и долговечности сооружения. Подрядчик АО "ПАО "Возрождения" заменил опорные части, отреставрировал гранитные элементы переправы, почистил и покрасил металлические элементы, а также уложил новый асфальт.

По словам заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Алексея Гончарова, работы завершили с опережением на четыре месяца.

Торговый мост длиной 24 метра и шириной 10 метров является объектом культурного наследия регионального значения. В этом году он отметит свое 235-летие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурманск прибыл первый поезд из Петербурга после обрушения моста.

Фото: Piter.TV