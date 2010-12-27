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Торговый мост в Петербурге отремонтируют к октябрю 2020 года
Сегодня, 12:38
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nastya960

Торговый мост в Петербурге отремонтируют к октябрю 2020 года

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На ремонт выделено 80,3 миллиона рублей.

В Адмиралтейском районе Петербурга капитально отремонтируют Торговый мост через Крюков канал. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотреста".

Подрядчиком выступит АО "Производственное объединение "Возрождение". Он должен будет установить монолитную железобетонную плиту на существующее металлическое пролетное строение и заменить опорные части. Также в рамках технического задания требуется отреставрировать гранитные элементы и обустроить новое гранитное парапетное ограждение. Фонари и светильники будет реставрировать в мастерской. Также на мосту уложат новое асфальтное полотно.

Стоимость ремонта составляет 80,3 миллиона рублей, работы завершат к середине октября 2020 года.

Также к началу лета 2020 года реконструируют Зеленый мост через Мойку.

 Фото: ВК/ Мостотрест 

Теги: мостотрест, ремонт, торговый мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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