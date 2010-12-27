Зеленый мост через Мойку реконструируют к началу лета 2020 года

Стоимость работ оценивают в 498,7 млн рублей.

СПб ГБУ "Мостострест" заключило контракт с АО "Производственное оборудование "Возрождение" на ремонт Зеленого моста через реку Мойку. Все работы должны быть завершены к концу мая 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Ремонт необходим, так как чугунный свод моста не справляется с заданной проектной нагрузкой. Так на мосту есть ряд дефектов на асфальте и на декоративных элементах сооружения.

Подрядчик должен усилить пролетное строение, укрепить бутовую кладку устоев переправы, отреставрировать чугунные тюбинги и декор Зелёного моста. Помимо этого планируется обеспечить доступность переправы для маломобильных групп населения. Работы оцениваются в 498,7 млн рублей.

Фото: ВК/ Мостотрест