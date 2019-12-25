В Мурманск прибыл первый поезд из Петербурга после обрушения моста

Инцидент на реке Кола произошел в начале июня этого года.

Вчера вечером, 24 июня, в Мурманск из Петербурга приехал первый пассажирский поезд после перерыва в движении, связанного с обрушением моста через реку Кола. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

Поезд прибыл в пункт назначения в 22:33. Сегодня, 25 июня, он отправится в обратном направлении в 10:10 с вокзала Мурманска.

В дальнейшем ежедневное прибытие и отправление поездов №21/22 сообщением Мурманск – Санкт-Петербург – Мурманск также будет осуществляться на станции Мурманск. Другие пассажирские поезда временно продолжат прибывать и отправляться со станции Выходной, где в короткие сроки был возведен современный вокзальный комплекс, а доставка пассажиров в Мурманск и обратно осуществляется автобусами. говорится в сообщении.

О том, когда будет восстановление прибытие и отправление со станции Мурманск, сообщат дополнительно.

Во время перерыва в движении шло строительство нового участка пути в обход барьерного места. Piter.TV показал, как выглядел мост после обрушения.

Фото: Piter.TV