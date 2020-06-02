Пассажиров просят заранее прибыть на вокзал ко времени отправления их отменённых поездов.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что обрушение моста через Колу остановило движение между Петербургом и Мурманском. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В настоящее время, пассажиров просят прибывать на вокзал ко времени отправления их отменённых поездов. Их доставят к составам на специальных автобусах.

Известно, что 2 июня до станции Выходной доставят автобусами пассажиров поездов № 143, № 21 и № 15.

Напомним, что 30 мая, в Мурманской области река Кола вышла из берегов и повредила железнодорожный мост на перегоне "Выходной-Кола". Часть моста рухнула в воду.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с 11 по 13 июня изменится расписание электричек.

Видео:ВК/ Российские железные дороги "РЖД"