Зеленый мост полностью отремонтируют к середине лета

На мосту появилась ограда, отделяющая трассу от тротуара.

В воскресенье, 17 мая, Зеленый мост в Петербурге наполовину открыли и освободили от ремонтных работ.

Примечательно, что при строительстве Полицейского моста в 1806 году, в архитектурном комплексе моста было две ограды, впоследствии одна из них исчезла. Современные специалисты решили ее вернуть.

Сообщают, что ремонтные работы должны закончить до 14 июля этого года.

Ранее мы писали, что на Хасанской снесли незаконный автосервис, задолжавший городу 6 млн рублей за аренду.

Фото: Piter.TV