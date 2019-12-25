На Хасанской снесли незаконный автосервис, задолжавший городу 6 млн рублей за аренду

Пользователь перестал выплачивать городу аренду за свой участок еще пять лет назад.

В понедельник, 18 мая, сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) взялись за снос автосервиса, незаконно занявшего участок площадью более тысяч "квадратов". Как сообщили в пресс-службе ККИ, строение расположилось на Хасанской улице, 7.

Отмечается, что договор аренды на данный участок был расторгнут несколько лет назад, а оплачивать аренду пользователь перестал еще в 2015 году: долг перед городом у владельца набежал на шесть миллионов рублей. Землепользователь упорно игнорировал как требования оплатить аренду, так и требования освободить землю, поэтому ККИ начали снос металлического павильона сами.

В ходе работ выяснилось, что работники автосервиса не соблюдали дистанцию и не использовали маски и перчатки, что является нарушением режима повышенной готовности. Землепользователя-нарушителя ждет административная ответственность по нескольким статьям и возмещение средств.

Ранее мы рассказывали, что при проверке гипермаркетов "Максидом" выявили нарушения.

Фото: пресс-служба ККИ