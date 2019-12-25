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При проверке гипермаркетов "Максидом" выявлены нарушения
Сегодня, 19:39
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fvbykov

При проверке гипермаркетов "Максидом" выявлены нарушения

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Итоги рейда по гипермаркетам подвели в комитете по контролю за имуществом.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга в субботу, 16 мая, провели рейд по строительным гипермаркетам "Максидом". Проверку провели в связи с обращениями горожан.

Среди прочего, сотрудников комитета обеспокоили нарушения режима повышенной готовности: в ККИ указали, что в залах гипермаркета одновременно находится неограниченное число посетителей, социальная дистанция между которыми не соблюдается.

В частности, в комментарии АБН совладелица компании "Максидом" Мария Евневич заявила, что в магазинах сети нанесли разметку для социального дистанцирования покупателей, однако семьи, которые стоят у кассах рядом с одной корзиной сотрудники компании не отделяют друг от друга.

Ряд гипермаркетов ограничил или приостановил торговую деятельность после визита сотрудников комитета. Собственник торговой сети вызван в комитет для составления протокола об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали о том, что крупные торговые комплексы, находящиеся в Ленинградской области у границы с Петербургом, может ждать повторное закрытие. 

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга

Теги: кки, максидом, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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