Торговые комплексы на границе Петербурга с Ленобластью могут снова закрыть

ТРК "МЕГА" объявляли о своем открытии с 15 мая. Однако что-то пошло не так.

Крупные торговые комплексы, находящиеся в Ленинградской области у границы с Петербургом, может ждать повторное закрытие. По данным портала Online47, власти наблюдают, что посетители и владельцы ТРК не следят соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, правил и рекомендаций.

Администрации торговых комплексов "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" официально объявили об открытии после карантина 15 мая. Губернатор региона Александр Дрозденко объявлял, что с 12 мая принято решение о максимально возможном снятии ограничений с предприятий торговли и сферы услуг.

Тогда сообщалось, что по рекомендациям местных органов власти в магазинах будет соблюдаться ряд дополнительных мер по обеспечению санитарных норм для посетителей и сотрудников центра. В частности, кинотеатры, кафе, рестораны, детские площадки и семейные комнаты останутся закрытыми. IKEA возобновит работу только в режиме пункта выдачи интернет-заказов. Покупатели будут обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Однако сообщается, что в правительстве Ленобласти, увидев первый выходной рабочий день крупных торговых центров, решили приостановить их работу с 17 мая. В субботу, 16 мая, поступили сообщения об объявленной эвакуации в ТК и образовавшихся пробках.

Фото: Piter.tv