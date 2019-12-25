"Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" откроют 15 мая

Торговые комплексы начнут работать с рядом ограничений.

Администрации торговых комплексов "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" официально объявили об открытии после карантина. Соответствующие уведомления появились на страницах ТК в социальной сети "ВКонтакте".

По рекомендациям местных органов власти в магазинах будет соблюдаться ряд дополнительных мер по обеспечению санитарных норм для посетителей и сотрудников центра. В частности, кинотеатр, кафе, рестораны, детские площадки и семейные комнаты останутся закрытыми. IKEA возобновит работу только в режиме пункта выдачи интернет-заказов. Покупатели будут обязаны носит маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Для этого в ТК появится специальная разметка.

Кроме того, места общего пользования будут чаще дезинфицировать, в зданиях установили дополнительные дезинфицирующие средства для рук.

Ранее мы писали о продлении режима самоизоляции в Петербурге, в частности, о новых ограничениях и штрафах.

Фото: ВКонтакте / Мега Дыбенко