"МЕГИ" на Парнасе и Дыбенко затронули эвакуации

Причина экстренного выхода посетителей комплексов не объявлена.

Утром в субботу, 16 мая, читатели Piter.tv сообщили об экстренной эвакуации в торговых комплексах "МЕГА Дыбенко" и "МЕГА Парнас". На присланных видео можно заметить, как покупатели направились к выходам

Пользователи соцсетей, где также были опубликованы ролики, предположили, что причиной эвакуации мог стать анонимный звонок или сообщение о "минировании" ТЦ.

Администрации торговых комплексов "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" официально объявили об открытии после карантина 15 мая.

По рекомендациям местных органов власти в магазинах будет соблюдаться ряд дополнительных мер по обеспечению санитарных норм для посетителей и сотрудников центра. В частности, кинотеатр, кафе, рестораны, детские площадки и семейные комнаты останутся закрытыми. IKEA возобновит работу только в режиме пункта выдачи интернет-заказов. Покупатели будут обязаны носит маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Для этого в ТК появится специальная разметка.

Видео: Piter.tv