Петербуржцев предупредили о выходе лосей к дорогам в жару

При обнаружении лося поблизости от дороги рекомендуется плавно замедлить движение и уступить путь животному, воздерживаясь от звуковых сигналов и резкого ускорения.

Северо-Западное управление Росприроднадзора предупреждает автомобилистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области о повышенной активности лосей на дорогах в условиях жары. Теплая погода привела к увеличению численности насекомых в лесах, вынуждая животных искать спасение на открытых пространствах, включая участки рядом с автомагистралями.

Водителям рекомендовано снизить скорость и проявлять особую внимательность, особенно в зонах, обозначенных предупреждающими знаками о возможной встрече с дикими животными, а также рано утром и поздно вечером на плохо освещаемых участках трасс.

При обнаружении лося поблизости от дороги рекомендуется плавно замедлить движение и уступить путь животному, воздерживаясь от звуковых сигналов и резкого ускорения.

Приводится пример недавних случаев появления лосей в пределах городской черты. Так, 3 июня в сети появилось видео, на котором заснят лось возле моста через реку Глухарка в Приморском районе Петербурга. Такое поведение животных объясняется близостью Юнтоловского заказника, где обитатели леса нередко выходят на территорию города, как, например, зафиксировано 28 июня на Шуваловском проспекте.

Эксперты советуют владельцам собак держать питомцев на поводке во время прогулок в лесопарковых зонах, избегать провокаций и сохранять спокойствие при случайной встрече с лосём. Взрослый лось редко проявляет агрессивность, предпочитая игнорировать людей, но в брачный период или при защите детёныша животное способно атаковать. В подобной ситуации следует постараться укрыться за стволом дерева, поскольку зрение у лосей слабое, и потеряв объект внимания, зверь удаляется.

Начало сезона сбора грибов делает такие встречи особенно вероятными, поэтому отдыхающим в лесной зоне настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные правила поведения при контакте с крупными копытными животными.

Видео: Telegram / Коменда (Инесса)