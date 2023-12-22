На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

Сергей Собянин сообщил о проделанной работе.

На станции московского метрополитена "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава российской столицы Сергей Собянин. Чиновник пояснил, что говорит о фризе с изображением различных родов войск, который считается одним из главных украшений платформы. Этот объект появился еще 80 лет назад в период строительства станции во время Великой Отечественной войны.

Фриз сделан из гипса — очень сложный для реставрации материал. Поэтому до начала работ специалисты опробовали методику на небольшом участке. сообщение Сергея Собянина

Глава города добавил, что на расчистку от старых слоёв краски, а также устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов у специалистов ушло девять месяцев. Некоторые из барельефов изготовливались заново, а за основу работы брались сохранившиеся участки. Теперь фриз имеет первоначальный цвет, а элементы в рельефе, изображающие орден Отечественной войны, затонированы под бронзу.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом.

Фото и видео: Telegram / Сергей Собянин