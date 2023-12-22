Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Глава столицы России рассказал о работе над новыми достижениями.

Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил жителей города с Новым годом и пожелал им долголетия и любящих людей рядом, чтобы людей радовали дети и внуки, а в семьях царил достаток и благополучие. Видеообращение чиновника размещено в его Telegram-канале. Он поблагодарил граждан за оказанное мужество, поддержку и трудолюбие. Глава Москвы подчеркнул, что власти региона работают с населением как одна большая команда, а город продолжает развиваться, расширяться, имеет планы на будущее.

И, как положено по давней традиции, вначале мы провожаем уходящий год. В нём было много тревоги, переживаний за судьбу Москвы и России, за судьбу наших защитников зоне специальной военной операции. Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность. Сергей Собянин, глава Москвы

Сергей Собянин уверен в том, что 2024-й год принесёт новые достижения и победы.

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Фото и видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин