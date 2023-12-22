Пашинян: Армения не застрахована от новых потрясений

Глава армянского правительства Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам заявил о том, что страна не застрахована от новых потрясений и трудностей, однако народ не должен терять решимости в желании иметь независимое государство.
Эта история находится за пределами понимания правильных и неправильных решений, и мы идем по единственно возможному пути, каким бы тяжелым он ни был, и этот путь позволит нам оставить государство нашим потомкам в наследство. Мы прошли большую часть этого пути...
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Чиновник считает, что его долг в занимаемой должности заключается в том, чтобы все решения и действия кабинета министров основывались именно на национальных интересах. В числе приоритетных направлений работы Никол Пашинян назвал поиск формул по регулированию и углублению отношений с соседними странами в регионе ради будущего потомков.
Президент Азербайджана и премьер-министр Армении обсудили мирную повестку на саммите лидеров СНГ в Петербурге.
Фото и видео: YouTube / Government of Armenia
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