Президент Азербайджана и премьер-министр Армении обсудили мирную повестку на саммите лидеров СНГ в Петербурге

Политики провели переговоры в двустороннем формате.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге. Они обсудили мирную повестку. Об этом сообщили в РИА Новости.

Политики провели переговоры в двустороннем формате. Это первая встреча Алиева и Пашиняна после того, как под контроль Азербайджана перешел Нагорный Карабах.

Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Узбекистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении отправился на экскурсию по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. В это время Ильхам Алиев и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели двусторонние переговоры.

Участники саммита побывали в Царском Селе и в Павловске. Кроме того, они посетили Петергоф и Стрельну. Завершился неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце.

Ранее на Piter.tv: Путин и Пашинян пообщались на экскурсии в Павловске.

Фото: YouTube / Government of Armenia