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Русалки на перекрестке Садовой и Банковского "заплакали" черными слезами

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Барельеф опять стал объектом внимания вандалов.

Днем в среду, 23 сентября, мобильный корреспондент Piter.TV поделился кадрами с перекрестка Садовой улицы и Банковского переулка.

Барельеф с русалками снова подвергся нападению вандалов. На этот раз русалкам нарисовали слезы черной краской. Скульптуру часто разрисовывают. Недавние случаи произошли в январе и июле

В начале августа краску телесного цвета на лицах русалок обновили

Ранее мы писали, что вандал испортил памятную табличку на 13-й Красноармейской улице.

Видео: Piter.TV

Теги: вандал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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