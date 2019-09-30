Русалки на перекрестке Садовой и Банковского "заплакали" черными слезами

Барельеф опять стал объектом внимания вандалов.

Днем в среду, 23 сентября, мобильный корреспондент Piter.TV поделился кадрами с перекрестка Садовой улицы и Банковского переулка.

Барельеф с русалками снова подвергся нападению вандалов. На этот раз русалкам нарисовали слезы черной краской. Скульптуру часто разрисовывают. Недавние случаи произошли в январе и июле.

В начале августа краску телесного цвета на лицах русалок обновили.

Ранее мы писали, что вандал испортил памятную табличку на 13-й Красноармейской улице.

Видео: Piter.TV