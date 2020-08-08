Русалкам на доме Николаевых сделали "телесный макияж"

Неделю назад горельеф атаковали вандалы.

Горельефы с лицами русалок вблизи станции метро "Садовая" в Петербурге привели в порядок службы ЖКХ. Корреспондент Piter.tv показал результат их работы. На кадрах видно, как девушкам сделали цвет лица, отличающийся от основного цветового решения дома, смена тона заметна, но не бросается в глаза.

Напомним, что вандалы добрались до объекта в пятый раз на прошлой неделе, 1 августа. Они нарисовали девушкам черные слезы и испортили композицию надписями.

До этого мы рассказывали, что в течение года покушения на объект происходило 13 января и 16 июля.

Ранее мы рассказали о том, что в Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского.

Видео: Piter.TV